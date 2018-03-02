Хоккеистке из КНДР простили положительную допинг-пробу на Олимпиаде-2018

За северокорейскую спортсменку вступилась Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF), указав на "непреднамеренное употребление" мочегонного препарата.

В пользу подозреваемой также сыграли незначительная доза запрещенного вещества и отрицательный результат других проб. В итоге присутствие гидрохлоротиазида списали на счет загрязнения ее пробы.

Напомним, что в женском хоккейном турнире на Олимпиаде-2018 принимала участие объединенная команда Кореи, в состав которой вошли 23 южнокорейские и 12 северокорейских спортсменок. Сборная заняла последнее место в группе, проиграв все матчи с общим счетом 2:28.