Хоккеистке из КНДР простили положительную допинг-пробу на Олимпиаде-2018

Хоккеистка объединенной команды Кореи Ким Ын Хян избежала наказания за положительную допинг-пробу, сданную во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Оправдательное решение в отношении спортсменки из КНДР принял Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Newsru.com со ссылкой на портал Inside the Games.
В организме девушки были обнаружены следы мочегонного препарата гидрохлоротиазид, который используется в качестве маскирующего присутствие других запрещенных веществ.
За северокорейскую спортсменку вступилась Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF), указав на "непреднамеренное употребление" мочегонного препарата.
В пользу подозреваемой также сыграли незначительная доза запрещенного вещества и отрицательный результат других проб. В итоге присутствие гидрохлоротиазида списали на счет загрязнения ее пробы.
Напомним, что в женском хоккейном турнире на Олимпиаде-2018 принимала участие объединенная команда Кореи, в состав которой вошли 23 южнокорейские и 12 северокорейских спортсменок. Сборная заняла последнее место в группе, проиграв все матчи с общим счетом 2:28.