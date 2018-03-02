Россия не будет признавать выводы Макларена даже под угрозой лишения турниров

Напомним, что признание выводов комиссии Макларена является одним из двух главных условий, выдвинутых WADA для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Отсутствие же аккредитации РУСАДА может лишить РФ в скором будущем права проводить международные турниры.

"Дорожная карта по восстановлению РУСАДА практически выполнена, за исключением двух пунктов, - цитирует Жукова ТАСС. - Первый из них - признание выводов доклада Макларена, что произойти не может, потому что там утверждается, что в России существовала поддерживаемая государством система применения допинга, а это не так. Доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида прямо говорит, что такой системы не существовало. Поэтому у нас есть противоречие, которое в рамках переговоров с WADA должно быть устранено, WADA настаивает на признании того, чего не было".

Доклад комиссии WADA под руководством Макларена был обнародован в 2016 году и послужил основой для целого ряда болезненных антироссийских санкций в области спорта. Комиссия расследовала обвинения в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, опираясь на заявления информатора Григория Родченкова.

Бежавший за океан бывший глава Московской антидопинговой лаборатории уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в государственную программу систематического употребления допинга, которая осуществлялась под контролем высшего руководства страны. Власти РФ это категорически отрицают. Независимая комиссия МОК под руководством Шмида не нашла доказательств существования этой программы.

Вторым пунктом в дорожной карте по восстановлению РУСАДА, который на данный момент не выполнен российской стороной, является предоставление доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным делом в отношении Родченкова.

"Нужно дождаться окончания этого расследования, а когда это случится - сложно предположить, потому что Родченков не собирается ехать в Россию и идти на допрос к следователю. До этого никто никому вещественные доказательства давать не будет, поэтому ситуация неразрешимая, но нужно находить пути выхода из нее", - отметил Жуков.