В аэропорту Хельсинки в самолете загорелся багаж

Инцидент произошел утром 2 марта на борту самолета Norwegian, который должен был лететь из Хельсинки в Оулу, передает Iltalehti.

По данным издания, сотрудник аэропорта, грузивший багаж, вовремя вытащил горящую сумку, так что огонь не успел перекинуться на другой багаж, отмечает fontanka.fi.

Полиция допросила владельца злополучной кожаной сумки армейского вида. Внутри нее был коробок спичек, но он не мог загореться сам. Вероятно, то, что вызвало возгорание, сгорело, заявил следователь Маркку Хелениус.