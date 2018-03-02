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В аэропорту Хельсинки в самолете загорелся багаж

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ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Работник аэропорта Хельсинки-Вантаа уже собирался закрывать багажное отделение, когда заметил горящую сумку.

Инцидент произошел утром 2 марта на борту самолета Norwegian, который должен был лететь из Хельсинки в Оулу, передает Iltalehti.

По данным издания, сотрудник аэропорта, грузивший багаж, вовремя вытащил горящую сумку, так что огонь не успел перекинуться на другой багаж, отмечает fontanka.fi.

Полиция допросила владельца злополучной кожаной сумки армейского вида. Внутри нее был коробок спичек, но он не мог загореться сам. Вероятно, то, что вызвало возгорание, сгорело, заявил следователь Маркку Хелениус.

Дело расследуют по статье "Нарушение правил поведения в воздухе", за которое предусмотрено наказание в виде штрафа. Следствие выясняет, были ли в сумке вещества, которые запрещено проносить на борт. В любом случае власти не считают, что это намеренно совершенный поджог.

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