Фото: глава Volvo продемонстрировал седан S60 нового поколения

Никакие технические характеристики нового седана в компании пока не раскрывают, сообщает Newsru.com.

По предварительным данным, новый S60 будет оснащаться теми же двигателями, что и универсал V60 нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве на следующей неделе, сообщает Autonews .

Линейка двигателей этого универсала включает дизельные моторы мощностью 150 и 190 лошадиных сил, а также 245-сильный двухлитровый бензиновый агрегат. Кроме того, будут доступны две гибридные модификации, агрегаты которых в сумме выдают 345 и 390 л. с., с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети, перечисляет издание.

Премьера нового седана S60 ожидается летом в ходе специального мероприятия на вышеупомянутом заводе в США. Это предприятие начали строить в 2015 году, в него инвестировали полмиллиарда долларов.