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Фото: глава Volvo продемонстрировал седан S60 нового поколения

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REUTERS/Denis Balibouse

ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Глава шведского автопроизводителя Volvo Хакан Самуэльсон опубликовал в Twitter фотографию седана S60 нового поколения. Он сообщил, что прототип этого автомобиля проходит предсерийные испытания на Лофотенских островах в Норвегии, а производство новинки начнется позднее в этом году на новом предприятии Volvo в американском штате Северная Каролина.

Никакие технические характеристики нового седана в компании пока не раскрывают, сообщает Newsru.com.

По предварительным данным, новый S60 будет оснащаться теми же двигателями, что и универсал V60 нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве на следующей неделе, сообщает Autonews.

Линейка двигателей этого универсала включает дизельные моторы мощностью 150 и 190 лошадиных сил, а также 245-сильный двухлитровый бензиновый агрегат. Кроме того, будут доступны две гибридные модификации, агрегаты которых в сумме выдают 345 и 390 л. с., с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети, перечисляет издание.

Премьера нового седана S60 ожидается летом в ходе специального мероприятия на вышеупомянутом заводе в США. Это предприятие начали строить в 2015 году, в него инвестировали полмиллиарда долларов.

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