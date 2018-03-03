"Калев" - "Таммека" 0:1 . Порядок бьет класс

По составу и амбициям "Калев" был в этой встрече явный фаворит, но, несмотря на это, "Калев" довольно неубедительно вошел в сезон. Видно, что подопечным Арго Арбейтера, которые были собраны практически в последний момент, не хватает банальной сыгранности, да и, если честно, "Калев" выглядел лоскутным одеялом, без целостного рисунка игры. Вакуи, Артюнин, Собченко - игроки по эстонским меркам классные, но вот партнеры, пока не совсем дотягивают до уровня этой троицы.

"Таммека" повела на 22-ой минуте игры. Это Каспар Паур вошел в штрафную и отправил мяч в ворота Даниила Королева. Все было сделано просто и четко, как на тренировке. "Калев" к середине второго тайма нащупал нити игры, но излишняя спешка не позволяла столичной команде поставить точку в своих атакующих предложениях. На 75-й минуте украинский защитник "Таммеки" Михаил Слащев получил второе предупреждение и отправился в теплую раздевалку отдыхать. "Калев" побежал в атаку практически всей командой, но каждый таллиннец рвался спасать родину, поэтому удары игроков "Калева" приходились куда угодно, но только не за линию ворот. Последний шанс для "Калева" спастись выпал на первой компенсированной минуте второго тайма - Роман Собченко наносил прекрасный удар головой, но, к сожалению, для чемпиона Эстонии 2016 и 2017 годов мяч стукнулся об штангу.