Некстати поднятая рука обойдется члену волостного собрания в 6000 евро

В среду перед Тартуским уездным судом предстал член волостного совета Йыгева Айн Вийк, которого прокуратура обвиняет в умышленном нарушении ограничения на сделки, передает Tartu Postimees.
Лыунаская окружная прокуратура обвиняет Айна Вийка в том, что он 28 сентября прошлого года участвовал в заседании волостного собрания Йыгева и в собственных интересах принял решение в пользу связанного с ним предприятия Laiuse Põllumajanduse OÜ. Член правления предприятия — ближайший родственник Вийка.
Согласно обвинению, на заседании обсуждался вопрос, соглашаться ли на отчуждение земельных участков «Metsaääre» и «Soomepõllu» общей стоимостью в 84 000 евро предприятию Laiuse Põllumajanduse OÜ (POÜ). Размер двух участков превышает 27 гектаров.
Айн Вийк участвовал в качестве члена собрания в данном голосовании и поднял руку, проголосовав за. Десятью голосами за и тремя против было принято решение об отчуждении имещества предприятию POÜ.
«Для избежания конфликта интересов Айн Вийк должен был отказаться от участия в данном голосовании. Своими действиями он нарушил ограничения на сделки в больших размерах», - говорит советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.
Тартуский уездный суд в среду в ходе договорного производства признал Айна Вийка виновным и назначил ему денежный штраф в размере 5620 евро, которые следует выплатить в течение месяца. Также Вийк должен будет оплатить расходы на производство в размере 854 евро.