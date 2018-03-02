Некстати поднятая рука обойдется члену волостного собрания в 6000 евро

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет Айна Вийка в том, что он 28 сентября прошлого года участвовал в заседании волостного собрания Йыгева и в собственных интересах принял решение в пользу связанного с ним предприятия Laiuse Põllumajanduse OÜ. Член правления предприятия — ближайший родственник Вийка.

Согласно обвинению, на заседании обсуждался вопрос, соглашаться ли на отчуждение земельных участков «Metsaääre» и «Soomepõllu» общей стоимостью в 84 000 евро предприятию Laiuse Põllumajanduse OÜ (POÜ). Размер двух участков превышает 27 гектаров.

Айн Вийк участвовал в качестве члена собрания в данном голосовании и поднял руку, проголосовав за. Десятью голосами за и тремя против было принято решение об отчуждении имещества предприятию POÜ.

«Для избежания конфликта интересов Айн Вийк должен был отказаться от участия в данном голосовании. Своими действиями он нарушил ограничения на сделки в больших размерах», - говорит советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.