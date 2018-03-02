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  • Фото и видео: в общежитии университета штата Мичиган произошла стрельба, двое погибших

Фото и видео: в общежитии университета штата Мичиган произошла стрельба, двое погибших Дополнено в 21:11!

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ФОТО: Twitter

В США 19-летний Джеймс Дэвис-младший открыл стрельбу в одном из общежитий на территории Центрального университета штата Мичиган. В результате его действий погибли по меньшей мере два человека. Как сообщили в правоохранительных органах, преступник находится в бегах, передает Newsru со ссылкой на CNN.

По информации американского телеканала, выстрелы на четвертом этаже общежития раздались утром 2 марта. В полиции Мичигана уже заявили, что причиной происшествия стал бытовой конфликт. При это уточняется, что двое погибших не были студентами университета.

Губернатор штата Рик Снайдер уже осведомлен о происшествии в университете, расположенном в двух часах езды от Детройта. В учебном заведении учатся около 20 тысяч студентов, отмечает телеканал.

Правоохранительные органы штата Мичиган уже подтвердили смерть двоих человек в результате стрельбы. На данный момент все здания университете закрыты, в это же время подозреваемый находится на свободе.

Трагедия в Мичигане произошла спустя 16 дней после стрельбы в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд (округ Бровард штата Флорида), жертвами которой стали 17 человек. 14 февраля 19-летний Николас Круз открыл огонь в учебном заведении. Ранее он был исключен из школы за нарушения дисциплины.

Убив 17 человек и ранив еще 14, Круз бросил винтовку и попытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе учеников. Однако полиция его задержала. Сразу после задержания следователи изучили аккаунты Круза в социальных сетях и обнаружили там много его фотографий с огнестрельным и холодным оружием. Винтовку Круз приобрел легально в 2017 году.

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