суббота, 3 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Видео: полуголый пассажир гонялся за сотрудниками аэропорта

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В понедельник в Северной Каролине был задержан напавший на сотрудников аэропорта пассажир.

Когда мужчина был на борту самолета American Airlines к нему обратились из-за его неподобающего поведения, после чего пассажир разозлился и стал агрессивным, передает Postimees со ссылкой на Business Insider.

Пассажир был на борту направляющегося в город Цинциннати самолета, но был явно в помешательстве и никак не мог найти свое место. Его предупредили, что если он не успокоится, его снимут с рейса. После этого мужчина разозлился, выбежал из самолета, сорвал с себя рубашку и, размахивая пластмассовой палкой, стал гоняться за сотрудниками аэропорта.

Пассажира доставили в ближайшую больницу. Никто не пострадал.

Из-за инцидента вылет самолета задержался на 35 минут.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ