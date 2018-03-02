Видео: полуголый пассажир гонялся за сотрудниками аэропорта

Когда мужчина был на борту самолета American Airlines к нему обратились из-за его неподобающего поведения, после чего пассажир разозлился и стал агрессивным, передает Postimees со ссылкой на Business Insider.

Пассажир был на борту направляющегося в город Цинциннати самолета, но был явно в помешательстве и никак не мог найти свое место. Его предупредили, что если он не успокоится, его снимут с рейса. После этого мужчина разозлился, выбежал из самолета, сорвал с себя рубашку и, размахивая пластмассовой палкой, стал гоняться за сотрудниками аэропорта.