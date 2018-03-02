В многоквартирном доме Кохтла-Ярве найдено два трупа

Сегодня днем в Спасательный департамент поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме на улице Лехола были найдены два трупа. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал Postimees, что около 17:15 в квартире на первом этаже дома на улице Лехола,4 были найдены трупы 48-летней женщины и 28-летнего мужчины. Из той же квартиры в больницу был доставлен 52-летний мужчина. Погибших и пострадавшего нашел пришедший домой сын.
По словам пресс-секретаря Центра спасения, на месте происшествия эксперты зафиксировали высокий уровень угарного газа. Все жители дома были эвакуированы, газовые краны в здании были перекрыты.
Место трагедии - двухэтажный дом с 12 квартирами, он был построен после Второй мировой войны.
Вечером жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. До сих пор неизвестен источник протечки газа.
В связи со случившимся полиция начала уголовное производство.