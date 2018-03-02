Глава МИД Эстонии встретится с американским коллегой Рексом Тиллерсоном

На встрече Миксера и других глав внешнеполитических ведомств Балтийских стран с Тиллерсоном будут обсуждаться развитие трансатлантического сотрудничества, ситуация безопасности в Европе и борьба с терроризмом. На повестке дня также будет предстоящая в апреле встреча президентом Балтийских стран с президентом США и подготовка к предстоящему в июле саммиту НАТО, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

По сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп встретится с главами государств Эстонии, Латвии и Литвы 3 апреля.

В предстоящее воскресенье министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер примет участие в работе конференции комитета по открытым отношениям США-Израиля (AIPAC).

Во вторник Миксер и его балтийские коллеги встретятся с председателем комитета по внешним делам Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и вице-председателем Элиотом Ингелем. Планируется также встреча с председателем комитета по внешним делам Сената Бобом Коркером и вице-председателем Робертом Менендезом.

Министр иностранных дел Эстонии также встретится в Вашингтоне с послами стран Латинской Америки, чтобы ознакомить их с кандидатурой Эстонии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2020-2021 годы.

В среду Миксер будет в Нью-Йорке, где у него запланирована встреча с руководителем программы развития ООН (UNDP) Ахимом Стайнером и специальным представителем по неотложным вопросам ООН Луизой Арбур.

Миксер также встретится с послом Швеции в США Улафом Скогом и послами арабской группы. Вечером того же дня Миксер примет участие в приеме, организованном представительством Эстонии при ООН и генконсульством Эстонии в Эстонским домом в Нью-Йорке приеме в честь столетия Эстонской Республики.