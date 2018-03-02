Путин объяснил, как России удалось создать ракеты, в существование которых не верят ученые

"Это стало возможным после того, как появились современные материалы. Без современных материалов это было бы невозможно. Мы же работали над ним долго. Я об этом сказал еще в 2004 году, а сейчас 2018-й", - сказал Путин 2 марта, выступая на медиа-форуме ОНФ в Калининграде, передает "Интерфакс".

Президент РФ добавил: "И в других странах, мы знаем, тоже пытались это сделать, но, судя по всему, пока не получается в силу различных причин, а у нас получилось, потому что материалы есть".

Глава РФ, в частности, привел в пример ракету глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат, работающие на атомных энергоустановках. Он отметил, что новейший подводный аппарат в 200 раз быстрее выходит на боевую мощность, чем современные подлодки, и при этом разгоняется быстрее всех надводных сегодняшних кораблей. "Это невероятно", - сказал президент России.

Путин упомянул и представленный в послании межконтинентальный комплекс "Авангард", назвав его "фантастикой". "Идет как метеорит, температура на поверхности изделия 1600-2000 градусов по Цельсию, уходит вверх-вниз и вправо-влево на тысячи километров, и все работает, сигнал проходит", - рассказал Путин.

Ранее ученые сообщили, что удивлены тем оружием, про который рассказал Путин, и считают это бахвальством, а не описание реально существующих ракет.

"Там какая-то путаница: такие вещи невозможны, да и не нужны в общем-то. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель. Да и нет таких двигателей. Есть в разработке один такой двигатель мегаваттного класса, но он космический, и, конечно, никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться - хорошо, если в 2027-м такую установку испытают", - отметил руководитель Института космической политики РФ Иван Моисеев.