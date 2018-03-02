суббота, 3 марта 2018 г.
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Эстонские вузы хотят вернуть платное образование

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Студенты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann, Peeter Langovits, Toomas Huik, Lauri Kulpsoo

Учебные заведения в Эстонии всерьез задумались о возвращении платного образования.

Действующая сейчас в Эстонии бесплатная система высшего образования на эстонском языке, по мнению проректора Таллиннского университета Прийта Рейска, загнала университеты в жесткие рамки. Теперь студенты повально выбирают популярные программы, в то время как менее популярные, но не менее важные приходится ужимать, чтобы остаться в рамках бюджета, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Прийт Рейска видит два варианта решения этой проблемы: либо государство выделит больше средств для университетов, либо даст возможность зарабатывать, взимая плату за обучение.

В ближайшее время комиссия Рийгикогу по культуре намерена поднять на обсуждение эту тему. 

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