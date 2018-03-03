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Президент WADA: «Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано»

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал решение МОК восстановить Олимпийский комитет России  в правах.

«Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано, потому что это дало бы время мне и WADA постараться восстановить в правах РУСАДА. Но это решение МОК.

Все еще остаются два пункта для признания РУСАДА соответствующим нашему кодексу. Первое – Россия должна признать выводы Ричарда Макларена и Самуэля Шмида о систематических манипуляциях с допингом в стране. Просто уже признать это. Второе – дать нам допуск в Московскую антидопинговую лабораторию. Мы даже соглашались на сотрудничество с их следственным комитетом в этом вопросе.

Нет никаких причин для них, по моему мнению, не завершать наконец-то этот сложный процесс. Но в этом плане, думаю, как раз бы помогло дальнейшее отстранение ОКР», – рассказал Риди Inside The Games.

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