Президент WADA: «Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано»

«Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано, потому что это дало бы время мне и WADA постараться восстановить в правах РУСАДА. Но это решение МОК.

Все еще остаются два пункта для признания РУСАДА соответствующим нашему кодексу. Первое – Россия должна признать выводы Ричарда Макларена и Самуэля Шмида о систематических манипуляциях с допингом в стране. Просто уже признать это. Второе – дать нам допуск в Московскую антидопинговую лабораторию. Мы даже соглашались на сотрудничество с их следственным комитетом в этом вопросе.