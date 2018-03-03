Видео: Путин предложил США обращаться по поводу «13 троллей» к Чайке

"Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы, дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с юридическими степенями, сто процентов должны быть. И люди, которые хорошо образованы, которые должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство", - заявил президент (цитата по "Интерфаксу").

Глава России также поинтересовался у ведущей телеканала Мегин Келли, есть ли у нее диплом юриста. После того, как журналистка ответила утвердительно, Путин продолжил: "Тогда вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, дайте нам официальный запрос".

Напомним, в середине февраля спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с российскими властями Дональда Трампа, предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения в "сговоре против США" и "мошенничестве".

В документе отмечалось, что "Агентство интернет-исследований" занималось вмешательством в американские выборы еще с 2014 года. Для этого компания использовала фейковые аккаунты в соцсетях, якобы принадлежащие гражданам США. В постах, которые публиковались агентством, содержались комментарии о политической жизни американцев. Большинство из них сводилось к критике кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

В списке оказались бизнесмен Евгений Пригожин, которого в прессе называют "поваром Путина", его компании Concord Catering и Concord Management, а также Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей". Помимо Пригожина, в перечень попали граждане РФ Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Беляева), Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.