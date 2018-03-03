Адвокат Родченкова о восстановлении ОКР: «Слабость перед лицом зла не приводит к хорошим результатам»

«МОК относится к России и ее вопиющим агрессивным действиям со смирением и трусостью. Слабость перед лицом зла не приводит к хорошим результатам.

То, что делала Россия в Сочи-2014, было злом, направленным против Олимпиады и чистых спортсменов. Ее реакция после этого – ложь, месть и угрозы – является лишь более широкой формой зла», – сказал Уолден AFP.