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Адвокат Родченкова о восстановлении ОКР: «Слабость перед лицом зла не приводит к хорошим результатам»

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ФОТО: Pavel Golovkin/AP

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства  Григория Родченкова, заявил, что Международный олимпийский комитет проявил слабость, восстановив в правах Олимпийский комитет России.

«МОК относится к России и ее вопиющим агрессивным действиям со смирением и трусостью. Слабость перед лицом зла не приводит к хорошим результатам.

То, что делала Россия в Сочи-2014, было злом, направленным против Олимпиады и чистых спортсменов. Ее реакция после этого – ложь, месть и угрозы – является лишь более широкой формой зла», – сказал Уолден AFP.

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