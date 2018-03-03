Российский призер Игр-2018 продает подаренный BMW X4 за 4 млн рублей

Российский участник Олимпийских игр в Пхёнчхане выставил на продажу автомобиль BMW X4 xDrive30d, который был подарен за бронзовую медаль на Олимпиаде, передает championat.com.
Объявление о продаже размещено на сайте Auto.ru, стоимость машины спортсмен оценил в 4 млн рублей.
«Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года. На авто олимпийская символика «Команда России 2018»: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики.
Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера не получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", — говорится в описании машины.
Фонд поддержки олимпийцев России на этой неделе подарил победителям Игр автомобили BMW X5, серебряные призёры получили BMW X4 xDrive30d, бронзовые – BMW X4 xDrive20d.