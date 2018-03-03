Российский призер Игр-2018 продает подаренный BMW X4 за 4 млн рублей

Объявление о продаже размещено на сайте Auto.ru, стоимость машины спортсмен оценил в 4 млн рублей.

«Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года. На авто олимпийская символика «Команда России 2018»: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики.

Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера не получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", — говорится в описании машины.