суббота, 3 марта 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Российский призер Игр-2018 продает подаренный BMW X4 за 4 млн рублей

Российский призер Игр-2018 продает подаренный BMW X4 за 4 млн рублей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Российский участник Олимпийских игр в Пхёнчхане выставил на продажу автомобиль BMW X4 xDrive30d, который был подарен за бронзовую медаль на Олимпиаде, передает championat.com.

Объявление о продаже размещено на сайте Auto.ru, стоимость машины спортсмен оценил в 4 млн рублей.

«Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года. На авто олимпийская символика «Команда России 2018»: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики.

Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера не получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", — говорится в описании машины.

Фонд поддержки олимпийцев России на этой неделе подарил победителям Игр автомобили BMW X5, серебряные призёры получили BMW X4 xDrive30d, бронзовые – BMW X4 xDrive20d.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ