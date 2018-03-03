Еще один спортсмен, участвовавший в Олимпиаде-2018, попался на допинге

Проба была взята в середине января на предолимпийском сборе в Швейцарии. Федерация бобслея Ямайки сделала запрос о вскрытии пробы В, которое произойдёт в течение 48 часов. В случае повторного положительного результата спортсменке грозит четырёхлетняя дисквалификация.

«Мы получили уведомление о том, что один из наших спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Пхёнчхане, столкнулся с неблагоприятными анализами допинг-пробы. Как следует из опыта прошлых лет, в этом вопросе лучше быть терпеливыми и следить за тем, что происходит», — поделился мнением с RJR News президент Федерации бобслея Ямайки Кристиан Стоукс.