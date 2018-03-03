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  • Еще один спортсмен, участвовавший в Олимпиаде-2018, попался на допинге

Еще один спортсмен, участвовавший в Олимпиаде-2018, попался на допинге

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ФОТО: Wong Maye-E/AP

В допинг-пробе А спортсменки из Ямайки, принимавшей участие в соревнованиях по бобслею на ОИ-2018, был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол, сообщает RJR News.

Проба была взята в середине января на предолимпийском сборе в Швейцарии. Федерация бобслея Ямайки сделала запрос о вскрытии пробы В, которое произойдёт в течение 48 часов. В случае повторного положительного результата спортсменке грозит четырёхлетняя дисквалификация.

«Мы получили уведомление о том, что один из наших спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Пхёнчхане, столкнулся с неблагоприятными анализами допинг-пробы. Как следует из опыта прошлых лет, в этом вопросе лучше быть терпеливыми и следить за тем, что происходит», — поделился мнением с RJR News президент Федерации бобслея Ямайки Кристиан Стоукс.

На Олимпиаде в Пхёнчхане от Ямайки в бобслее выступали Джазмин Фенлатор Викториан и Керри Рассел. Согласно запрещённому списку ВАДА, кленбутерол является анаболическим стероидом.

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