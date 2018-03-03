Российский миллиардер Дерипаска купил гражданство Кипра за 2 млн евро

В распоряжение OCCRP и The Guardian попали данные нескольких сотен богачей, которые получили гражданство Кипра в рамках программы так называемых "Золотых виз", то есть в обмен на солидные инвестиции. В случае с Кипром это значит вложение 2 млн евро в недвижимость острова либо 2,5 млн в местные компании и государственные ценные бумаги, передает Newsru.

Список получивших гражданство по этой программе на этой неделе распространили среди парламентариев. Один из клерков оставил бумаги в комнате, куда имела доступ пресса, и журналисты сделали фотокопии.

The Guardian утверждает, что Дерипаска подавал заявку на получение гражданства дважды: в 2016 году власти Кипра попросили от него повторно заполнить документы, сославшись на расследование в отношении него, которое проводили власти Бельгии. В 2017 году вторая заявка была одобрена.

OCCRP называет практику "Золотых виз" сомнительной, указывая, что она позволяет богачам, нажившим состояние в "нестабильных правовых режимах", получать благодаря новым паспортам безвизовый доступ в Евросоюз и возможность путешествовать по всему миру.

В исследовании говорится, что власти острова сами предложили гражданство еще одному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Он с 2017 года крупнейший акционер Bank of Cyprus. Но официальный представитель предпринимателя настаивает, что у Вексельберга только российское гражданство.

По данным журналистов, с 2008 года Кипр предоставил гражданство по этой программе 1685 иностранцам. Многие - граждане бывших республик Советского Союза. Также там немало граждан Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Общий доход от вовлечения претендентов на "Золотые визы" в экономику Кипра оценивается в 4,5 млрд евро.