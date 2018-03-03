Сравниваем цены: смотрите, в каких магазинах Эстонии подешевели продукты

В сравнении с продуктовыми корзинами за прошлый месяц, цены в магазинах Grossi, Rimi, Prisma и Selver снизились, а в Maxima и Coop наоборот выросли. Если в феврале продуктовая корзина в Grossi стоила 33,47 евро, в марте она обойдется почти на два евро меньше - 31,66 евро.