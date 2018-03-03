суббота, 3 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Сравниваем цены: смотрите, в каких магазинах Эстонии подешевели продукты

Сравниваем цены: смотрите, в каких магазинах Эстонии подешевели продукты

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

Самая дешевая продуктовая корзина вновь оказалась в магазине Grossi, а самые дорогие — в магазинах Selver и Coop, передает Postimees.

В сравнении с продуктовыми корзинами за прошлый месяц, цены в магазинах Grossi, Rimi, Prisma и Selver снизились, а в Maxima и Coop наоборот выросли. Если в феврале продуктовая корзина в Grossi стоила 33,47 евро, в марте она обойдется почти на два евро меньше - 31,66 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ