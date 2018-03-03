суббота, 3 марта 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Мичиганском университете

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Twitter

Полиция США задержала молодого человека, устроившего стрельбу в кампусе Центрального Мичиганского университета, сообщает Interfax.ru со ссылкой на Associated Press.

По информации издания, 19-летний подозреваемый был арестован утром, после того как его заметили на поезде в ночь на субботу.

В пятницу 2 марта Джеймс Эрик Дэвис-младший открыл огонь в кампусе университета. В этот момент в учебное заведение съехались родители многих студентов, чтобы забрать своих детей на весенние каникулы.

В результате стрельбы погибли два человека: это мать и отец Дэвиса. Причем Дэвис-старший работал в полиции Чикаго.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ