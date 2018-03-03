Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Мичиганском университете

По информации издания, 19-летний подозреваемый был арестован утром, после того как его заметили на поезде в ночь на субботу.

В пятницу 2 марта Джеймс Эрик Дэвис-младший открыл огонь в кампусе университета. В этот момент в учебное заведение съехались родители многих студентов, чтобы забрать своих детей на весенние каникулы.