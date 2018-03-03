Полиция ищет очевидцев ДТП в Таллинне

Вчера около 20.19 в Таллинне на регулируемом светофором перекрестке улиц Пронкси и Гонсиори произошло ДТП. Столкнулись двигавшийся со стороны центра города по улице Пронкси в сторону порта фургон Renault Kangoo и двигавшийся со стороны улицы Гонсиори в сторону Ласнамяэ автомобиль Opel Astra. Люди в ДТП не пострадали.