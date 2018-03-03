Полиция ищет очевидцев ДТП в Таллинне
3 марта 2018 г., 10:34
Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло вчера на перекрестке улиц Пронкси и Гонсиори.
Вчера около 20.19 в Таллинне на регулируемом светофором перекрестке улиц Пронкси и Гонсиори произошло ДТП. Столкнулись двигавшийся со стороны центра города по улице Пронкси в сторону порта фургон Renault Kangoo и двигавшийся со стороны улицы Гонсиори в сторону Ласнамяэ автомобиль Opel Astra. Люди в ДТП не пострадали.
Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит помощи очевидцев, которых просят написать на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee