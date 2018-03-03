суббота, 3 марта 2018 г.
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Канадцы в отчете перед спонсорами проигнорировали медали россиян и указали Харви призером Олимпиады-2018

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ФОТО: Vaughn Ridley/The Canadian Press/PA Images

Сооснователь и главный директор по операциям компании B2ten Доминик Готье сообщил, что в отчетах перед спонсорами после Олимпиады-2018 представил лыжника Алекса Харви как призера Олимпиады, передает sports.ru

Компания B2ten состоит из группы крупнейших бизнес-лидеров, которые оказывают финансовую помощь канадским олимпийцам. B2ten была создана перед Ванкувером-2010, ее целью было успешное выступление канадцев на домашней Олимпиаде.

Алекс Харви стал четвертым в классическом марафоне на Олимпиаде-2018, уступив фину Ииво Нисканену, а также россиянам Александру Большунову и Андрею Ларькову.

«Если бы я заведовал программой Own The Podium (программа по подготовке канадских спортсменов к Играм – прим. Sports.ru), то я бы бы вообще не учитывал результаты русских на Олимпиаде.

Когда я предоставлял отчет нашим спонсорам, то включил в него Алекса Харви, пометив его как призера. Я хочу, чтобы его результат расценивался как медаль. Это было феноменально. Мы не можем считать его результат разочарованием, это успех! Русские, которые были впереди него, вообще не должны были участвовать на Олимпиаде», – рассказал Готье CBC.

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