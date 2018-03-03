Канадцы в отчете перед спонсорами проигнорировали медали россиян и указали Харви призером Олимпиады-2018

Компания B2ten состоит из группы крупнейших бизнес-лидеров, которые оказывают финансовую помощь канадским олимпийцам. B2ten была создана перед Ванкувером-2010, ее целью было успешное выступление канадцев на домашней Олимпиаде.

Алекс Харви стал четвертым в классическом марафоне на Олимпиаде-2018, уступив фину Ииво Нисканену, а также россиянам Александру Большунову и Андрею Ларькову.

«Если бы я заведовал программой Own The Podium (программа по подготовке канадских спортсменов к Играм – прим. Sports.ru), то я бы бы вообще не учитывал результаты русских на Олимпиаде.