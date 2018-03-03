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Фото и видео: в Киеве начались столкновения полиции и протестующих Дополнено в 12.41!

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В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией, передает "Украинская правда". С обеих сторон есть пострадавшие, утверждают СМИ. Задержаны до ста человек.

Полиция пришла в лагерь протестующих утром в субботу - там заявили, что надо провести обыски по нескольким уголовным делам. Протестующие подожгли шины, полиция начала задержания. Нардеп Егор Соболев, один из организаторов акции, заявил "Украинской правде", что полицейские задержали всех в лагере и ищут там оружие. По его оценке, задержали до сотни человек, передает Newsru.

После задержаний правоохранители зачищают территорию возле парламента и демонтируют палатки со стороны гостиницы "Киев", передает УП.

В министерстве внутренних дел подтвердили информацию про следственные действия. "Полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

17 октября 2017 года у здания Верховной Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга тогда заявили, что акция - бессрочная и установили палатки.

19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время партия "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приняла решение продолжать акцию. В палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко, которые входят в число координаторов акции.

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