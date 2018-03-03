суббота, 3 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Новая газовая война: «Газпром» разрывает все контракты с Украиной, Европа пострадает, но не сразу

Новая газовая война: «Газпром» разрывает все контракты с Украиной, Европа пострадает, но не сразу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Alexei Druzhinin/Sputnik

Заложниками очередного газового конфликта между Киевом и Москвой снова могут стать европейцы. Но не сразу.

«Газпром» объявил, что начинает процедуру расторжения газовых контрактов с Украиной. Прямо сейчас Европе не грозит остаться без российского газа, но европейцы хорошо помнят прошлые газовые войны, которые приводили к перебоям в поставках в 2006-м и в 2009 году, пишет портал thebell.io.

Новая газовая война – итог почти четырехлетних судебных разбирательств «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

Спор касался уже подзабытых газовых контрактов, которые «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в 2009 году после переговоров Владимира Путина с Юлией Тимошенко. По ним «Нафтогаз» брал на себя обязательства покупать российский газ (а при недоборе – доплачивать разницу по принципу «бери или плати»), а «Газпром» – прокачивать через территорию Украины в Европу по 110 млрд куб. м газа в год. Оба договора рассчитаны до конца 2019 года, но с 2014 года стороны оспаривают их и требуют взаимных компенсаций в судах.

Точку в конфликте на этой неделе поставил Стокгольмский арбитраж. Если коротко: по итогам всех разбирательств «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Решение выглядит спорным. Суд учел экономические трудности Украины (снизив объем обязательного к покупке у «Газпрома» газа более чем в 10 раз), но не стал принимать во внимание аргументы «Газпрома» о том, что спрос на газ в Европе упал и выполнять прежние договоренности по транзиту компании стало невыгодно. «Коммерсант» подсчитал, что из-за решения арбитража «Газпром» будет терять по 450 млн долларов в год (даже если сохранит объем транзита на рекордном уровне прошлого года).

Через сутки предправления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что концерн не согласен с тем, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет, и поэтому немедленно запускает процедуру расторжения обоих газовых контрактов с «Нафтогазом».

Что теперь будет?

Все это не значит, что завтра Европа останется без газа (в отличие от Украины). Юридические процедуры займут месяцы, если не годы. К тому же, «Газпром» продолжает зависеть от Украины как от страны-транзитера (в 2017 году на транзит через Украину пришлась почти половина поставок российского газа в Европу), а строительство  трубопровода «Северный поток-2», которое должно начаться в этом году, сталкивается с многочисленными трудностями.

А вот Украина российского газа уже не досчиталась. Страна рассчитывала начать снова получать его после решения Стокгольмского арбитража, но позавчера «Газпром» фактически отказался от поставок, вернув «Нафтогазу» внесенную предоплату. Формально — из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту на покупку газа в соответствии с решением арбитража. Украинские власти сегодня рекомендовали местным школам и ВУЗам закрыться до 6 марта, а после – пересмотреть температурный режим, чтобы снизить потребление.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ