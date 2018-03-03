Новая газовая война: «Газпром» разрывает все контракты с Украиной, Европа пострадает, но не сразу

«Газпром» объявил, что начинает процедуру расторжения газовых контрактов с Украиной. Прямо сейчас Европе не грозит остаться без российского газа, но европейцы хорошо помнят прошлые газовые войны, которые приводили к перебоям в поставках в 2006-м и в 2009 году, пишет портал thebell.io.

Новая газовая война – итог почти четырехлетних судебных разбирательств «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».

Спор касался уже подзабытых газовых контрактов, которые «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в 2009 году после переговоров Владимира Путина с Юлией Тимошенко. По ним «Нафтогаз» брал на себя обязательства покупать российский газ (а при недоборе – доплачивать разницу по принципу «бери или плати»), а «Газпром» – прокачивать через территорию Украины в Европу по 110 млрд куб. м газа в год. Оба договора рассчитаны до конца 2019 года, но с 2014 года стороны оспаривают их и требуют взаимных компенсаций в судах.

Точку в конфликте на этой неделе поставил Стокгольмский арбитраж. Если коротко: по итогам всех разбирательств «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Решение выглядит спорным. Суд учел экономические трудности Украины (снизив объем обязательного к покупке у «Газпрома» газа более чем в 10 раз), но не стал принимать во внимание аргументы «Газпрома» о том, что спрос на газ в Европе упал и выполнять прежние договоренности по транзиту компании стало невыгодно. «Коммерсант» подсчитал, что из-за решения арбитража «Газпром» будет терять по 450 млн долларов в год (даже если сохранит объем транзита на рекордном уровне прошлого года).

Через сутки предправления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что концерн не согласен с тем, чтобы экономические проблемы Украины решались за его счет, и поэтому немедленно запускает процедуру расторжения обоих газовых контрактов с «Нафтогазом».

Что теперь будет?

Все это не значит, что завтра Европа останется без газа (в отличие от Украины). Юридические процедуры займут месяцы, если не годы. К тому же, «Газпром» продолжает зависеть от Украины как от страны-транзитера (в 2017 году на транзит через Украину пришлась почти половина поставок российского газа в Европу), а строительство трубопровода «Северный поток-2», которое должно начаться в этом году, сталкивается с многочисленными трудностями.