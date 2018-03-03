суббота, 3 марта 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фото: авиапроисшествие в Таллинне проверило на прочность Тартуский аэропорт

Фото: авиапроисшествие в Таллинне проверило на прочность Тартуский аэропорт

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В среду три самолета Nordica приземлились в Тартуском аэропорту. На первом плане самолет из Киева, следующий - из Хельсинки и на заднем плане самолет из Вены.

ФОТО: Argo Annuk

Обычно в Тарту приземляется один пассажирский самолет Finnair в день, но из-за произошедшего в среду в Таллиннском аэропорту авиапроисшествия в Тарту приземлились три самолета Nordica, пишет Tartu Postimees.

Поскольку из-за совершившего экстренную посадку в аэропорту Таллинна самолета авиакомпании Smartlynx были на несколько часов перекрыты взлетно-посадочные полосы, местная авиакомпания Nordica решила направить три самолета в Тартуский аэропорт Юленурме. В Тарту приземлились самолеты из Вены, Киева и Хельсинки. На борту было соответственно 53, 47 и 27 пассажиров.

«Для нас это было удачей, поскольку чрезвычайная нагрузка позволила испытать нас и определить наши недочеты», - сказал руководитель Тартуского аэропорта Арго Аннук.

Когда Nordica сообщила, что самолеты направляются в Тарту, у аэропорта для подготовки было около часа. Аннук сказал, что самолетам не было тесно на аэродроме и они все поместились. Для прибывших пассажиров быстро удалось заказать автобусы до Таллинна. Немного времени занял пограничный контроль пассажиров, прибывших из Киева.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ