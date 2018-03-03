Фото: авиапроисшествие в Таллинне проверило на прочность Тартуский аэропорт

Поскольку из-за совершившего экстренную посадку в аэропорту Таллинна самолета авиакомпании Smartlynx были на несколько часов перекрыты взлетно-посадочные полосы, местная авиакомпания Nordica решила направить три самолета в Тартуский аэропорт Юленурме. В Тарту приземлились самолеты из Вены, Киева и Хельсинки. На борту было соответственно 53, 47 и 27 пассажиров.

«Для нас это было удачей, поскольку чрезвычайная нагрузка позволила испытать нас и определить наши недочеты», - сказал руководитель Тартуского аэропорта Арго Аннук.

Когда Nordica сообщила, что самолеты направляются в Тарту, у аэропорта для подготовки было около часа. Аннук сказал, что самолетам не было тесно на аэродроме и они все поместились. Для прибывших пассажиров быстро удалось заказать автобусы до Таллинна. Немного времени занял пограничный контроль пассажиров, прибывших из Киева.