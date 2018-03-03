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В Альпах под лавину попала группа туристов, есть погибшие

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ФОТО: CLAUDE PARIS/AP

В субботу во время схода лавины в Альпах на юго-востоке Франции, погибли четыре человека, один пропал, сообщает Ukrinform.ru со ссылкой на Le Figaro.

«По состоянию на 15 часов, нам известно о четырех погибших, одно тело до сих пор не найдено. Руководителю группы удалось спастись», - сообщили спасатели.

Под лавину попала группа из шести туристов, о судьбе одного из группы по сей день неизвестно. К поискам, которые осуществляют спасатели, подключились жандармы и пожарные.

С начала лыжного сезона во Франции в результате схода лавин погибли 16 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, 15 февраля в Пиренеях погибли трое лыжников, которые также попали под лавину.

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