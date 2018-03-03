В Альпах под лавину попала группа туристов, есть погибшие
3 марта 2018 г., 11:54
В субботу во время схода лавины в Альпах на юго-востоке Франции, погибли четыре человека, один пропал, сообщает Ukrinform.ru со ссылкой на Le Figaro.
«По состоянию на 15 часов, нам известно о четырех погибших, одно тело до сих пор не найдено. Руководителю группы удалось спастись», - сообщили спасатели.
Под лавину попала группа из шести туристов, о судьбе одного из группы по сей день неизвестно. К поискам, которые осуществляют спасатели, подключились жандармы и пожарные.
С начала лыжного сезона во Франции в результате схода лавин погибли 16 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, 15 февраля в Пиренеях погибли трое лыжников, которые также попали под лавину.