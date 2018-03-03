Польша хочет получить от Германии компенсацию в размере 850 млрд долларов

О размере компенсаций в эфире телеканала Polsat рассуждал польский депутат Аркадиуш Муларчик от правящей партии "Закон и справедливость". Он занимается в парламенте вопросом репараций, передает Newsru.

По словам депутата, в настоящее время ведется составление отчета, в котором будут все цифры. Работа продлится несколько месяцев. "Надеюсь, в текущем году этот отчет появится", - добавил он.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля прошлого года, когда лидер "Закона и справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире Польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, а вопрос считают урегулированным с правовой и политической точек зрения: Варшава в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и неоднократно это подтверждала, заявляют в Берлине. Эти договоренности имеют обязывающий характер с точки зрения международного права, напоминали немецкие политики.

В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.