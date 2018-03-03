Видео: полуторагодовалая девочка спасла мать от упавшей с крыши снежной глыбы

Инцидент произошел в поселке Видяево около 12 часов дня 1 марта. Как видно на кадрах, две женщины разговаривают, стоя у входа в здание. За несколько секунд до обрушения снега одну из них отводит в сторону ее полуторагодовалая дочь. После этого всех троих накрывает снежная лавина. В итоге женщинам удается самостоятельно подняться, передает Lenta.ru.