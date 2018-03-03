суббота, 3 марта 2018 г.
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  • Видео: полуторагодовалая девочка спасла мать от упавшей с крыши снежной глыбы

Видео: полуторагодовалая девочка спасла мать от упавшей с крыши снежной глыбы

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ФОТО: скриншот

В России в Мурманской области на двух женщин и ребенка обрушился снег с крыши. Происшествие попало на видео, которое публикует в своем Telegram-канале Следственный комитет (СК) России.

Инцидент произошел в поселке Видяево около 12 часов дня 1 марта. Как видно на кадрах, две женщины разговаривают, стоя у входа в здание. За несколько секунд до обрушения снега одну из них отводит в сторону ее полуторагодовалая дочь. После этого всех троих накрывает снежная лавина. В итоге женщинам удается самостоятельно подняться, передает Lenta.ru.

Как отметили в СК, в результате инцидента девочку с матерью доставили в больницу, где врачи установили, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего. Опрошены должностные лица, изъята документация, определяющая порядок очистки кровли от снега и наледи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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