Юри Ратас: пора прекращать использовать «русскую карту»

Не менявшуюся с 2005 года программу обновит рабочая группа под руководством профессора Ааду Муста. «На парламентские выборы мы выйдем с конкретной избирательной платформой, в которой будут изложены основные обещания, их стоимость и указаны источники покрытия расходов. Работу этой группы будет координировать руководитель моего бюро Танель Киик», - сказал Ратас.

Впервые будет разработан визионерский документ «Эстония 2040», где группа под руководством заместителя председателя партии Кадри Симсон определит цели, которых нужно добиться в течение предстоящих десятилетий. Документы пополнят идеи, которые появятся в рамках 101 встречи по всей Эстонии.

Ратас добавил, что в прошлом году, по итогам местных выборов, народ Эстонии доверил Центристской партии руководство десятками местных самоуправлений и оказал большую поддержку. За победой партия пойдет и на парламентские выборы. «Мы не делает это из желания добиться победы любой ценой. Мы не будем этого делать просто потому, что были слишком долго, шестнадцать лет, вторыми. Мы пойдем на выборы побеждать, потому что Центристская партия еще много может дать эстонскому государству и народу», - сказал Ратас.

Из того, что уже сделано, он привел в пример налоговую реформу, которая дает сотням тысяч людей дополнительно каждый месяц 64 евро, а также дополнительное финансирование здравоохранения. «На следующих выборах одной из главных тем станет благополучие пожилых людей, обеспечение им достойной старости. Кроме того, нам нужно найти необходимые решения в вопросе ухода за пожилыми людьми и домов престарелых. Задача государства поддерживать и помогать тем, кто нуждается в поддержке», - отметил председатель Центристской партии.

"Надеюсь, что новый председатель Партии реформ сумеет противостоять партийным кулуарам"

Также Ратас сказал сегодня, что надеется на способность будущего председателя Партии реформ противостоять партийным кулуарам и политике раскола общества.

По словам Ратаса, жаль, если вотум недоверия председателю Партии реформ Ханно Певкуру вызвало его обещание покончить с противостоянием на национальной почве. «Я искренне надеюсь, что вскоре избранный новый председатель Партии реформ найдет в себе силы и сумеет противостоять партийным кулуарам. Противостоять риторике стравливания общин, выйдя с содержательной, честной и касающейся всей Эстонии программой. В противном случае Партия реформ тянет Эстонию вниз», - сказал Ратас.

Также Ратас сказал, что у него вызывает беспокойство укоренившаяся за последние десятилетия политическая модель, когда политической жизни страны касаются лишь в контексте межпартийной борьбы за власть и всегда в преддверии выборов. «Поэтому дебаты по существу подменяются клеветнической и оскорбительной избирательной кампанией, стремлением расколоть общество, взаимной критикой ради самой критики», - отметил Юри Ратас.