Галерея: рыбаки собрались на Чудском озере, чтобы выловить самую большую рыбу

Местный житель Айви Анийаго принимает участие в соревновании уже в семнадцатый раз. "Мои родители всегда входили в тройку победителей", - говорит он. Сегодня участие в соревновании принимает вся его семья: родители, сестра с ребенком и дедушка. Сестра Айви уверяет, что в этом году им очень повезло с погодой.

Разнообразная компания

Насладиться хорошей погодой приехала и дружная компания из Козе. По словам Ханс-Кристьяна Кару, который принимает участие в соревновании уже второй год подряд, в Козе состязание началось уже в шесть утра.

Помимо опытных рыболовов, за звание "Рыба Каасепя 2018" решили побороться и новички. Прийт Сааре сказал, что получил краткий курс о зимней рыбалке лишь вчера в рыболовном магазине. Он надеется, что советы друзей помогут ему поймать первую рыбу.

Сандер Аур тоже приехал в Каасепя в первый раз. Однако, ему не пришлось долго выбирать место и беспокоиться по поводу улова, ведь рыбу он привез с собой. По словам мужчины, она пойдет на суп.

Рыбацкая деревня

Помимо ловли рыбы на Чудском озере предусмотрены и другие развлечения. По словам начальника рыбацкой деревни Тауно Лаасика, вечером после соревнований пройдет празднование. В деревне также находятся несколько видов бань.