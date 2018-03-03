Галерея: рыбаки собрались на Чудском озере, чтобы выловить самую большую рыбу

Сегодня в восемь утра на Чудском озере в окрестностях Каасепя стартовало соревнование среди рыболовов под названием "Рыба Каасепя 2018". Несмотря на то, что температура воздуха в субботу достигла отметки в -13 градусов, принять участие в состязании пришли как мужчины, так женщины и дети.
Местный житель Айви Анийаго принимает участие в соревновании уже в семнадцатый раз. "Мои родители всегда входили в тройку победителей", - говорит он. Сегодня участие в соревновании принимает вся его семья: родители, сестра с ребенком и дедушка. Сестра Айви уверяет, что в этом году им очень повезло с погодой.
Разнообразная компания
Насладиться хорошей погодой приехала и дружная компания из Козе. По словам Ханс-Кристьяна Кару, который принимает участие в соревновании уже второй год подряд, в Козе состязание началось уже в шесть утра.
Помимо опытных рыболовов, за звание "Рыба Каасепя 2018" решили побороться и новички. Прийт Сааре сказал, что получил краткий курс о зимней рыбалке лишь вчера в рыболовном магазине. Он надеется, что советы друзей помогут ему поймать первую рыбу.
Сандер Аур тоже приехал в Каасепя в первый раз. Однако, ему не пришлось долго выбирать место и беспокоиться по поводу улова, ведь рыбу он привез с собой. По словам мужчины, она пойдет на суп.
Рыбацкая деревня
Помимо ловли рыбы на Чудском озере предусмотрены и другие развлечения. По словам начальника рыбацкой деревни Тауно Лаасика, вечером после соревнований пройдет празднование. В деревне также находятся несколько видов бань.
Рыбацкая деревня будет доступна до воскресенья, это место бесплатно. Необходимо лишь зарегистрироваться, чтобы организаторы знали количество людей. Сегодня на Чудском озере заночует около 30 человек. По словам Трийну Аккерман, которая отвечает за питание, меню в рыбацкой деревне такое же, как и в ресторане.