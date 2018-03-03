В Саудовской Аравии проведут первый женский марафон, пока в помещении

Власти Саудовской Аравии одобрили проведение первого в истории королевства марафона для женщин. Как сообщила газета Al-Quds Al-Arabi, забег пройдет в апреле нынешнего года в Мекке в закрытом помещении.
"Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне участвовали как можно больше женщин, - рассказал Ахмед Тейиб, президент клуба "Аль-Вахда", в зале которого состоится забег. - Это огромная ответственность быть в числе организаторов подобного события".
Попробовать свои силы в столь серьезном испытании приглашены представительницы прекрасного пола старше 18 лет. После забега спортсменкам, занявшим призовые места, будут вручены награды.
Этот старт станет экспериментальным, первый полноценный национальный женский марафон под открытым небом запланирован на следующий год.
В Саудовской Аравии, где до последних лет жизнь людей определяло ультраконсервативное течение ислама, женщины были лишены многих прав и свобод. Ситуация начала постепенно меняться с объявленным наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом курсом на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030". Она гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также предусматривает вовлечение женщин в общественную жизнь.