В Саудовской Аравии проведут первый женский марафон, пока в помещении

"Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне участвовали как можно больше женщин, - рассказал Ахмед Тейиб, президент клуба "Аль-Вахда", в зале которого состоится забег. - Это огромная ответственность быть в числе организаторов подобного события".

Попробовать свои силы в столь серьезном испытании приглашены представительницы прекрасного пола старше 18 лет. После забега спортсменкам, занявшим призовые места, будут вручены награды.

Этот старт станет экспериментальным, первый полноценный национальный женский марафон под открытым небом запланирован на следующий год.