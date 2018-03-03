Китайцы безостановочно копируют iPhone X

Да, смартфоны Apple всегда копировали, но с появлением характерного выреза на экране, это стало еще более явно. Правда, ни сканер лица, ни хотя бы что-то похожее на TrueDepth-камеру они не скопировали, а лишь влепили поверх экрана черную полоску, якобы необходимую для «безрамочности», передает Лента.ру.

Однако с точки зрения рекламы это отличный ход, потому что когда еще удастся услышать о компаниях Vernee, Oukitel, Wiko и многих других.

Самый громкий анонс своего iPhone X провела Asus. На пресс-конференции в Барселоне, посвященной ZenFone 5, глава маркетингового отдела отметил, что компания просто не могла избежать копирования iPhone, ведь это то, «что хотят люди» и «следование трендам». Asus даже похвасталась, что их вырез на экране меньше, чем у Apple. Однако почему-то аппарат сравнивали не с iPhone X, а с неким Fruit Phone X.