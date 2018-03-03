Видео: Путин спел российский гимн в поддержку себя

Российский президент Владимир Путин спел гимн России в ходе митинга в поддержку своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах 18 марта, сообщает Rus.tvnet.lv.
Митинг в поддержку Путина, организованный его штабом, прошел 3 марта в спорткомплексе Лужники. Он поблагодарил всех за поддержку, а выступившие со сцены деятели культуры, шоу-бизнеса и спортсмены призвали сограждан прийти 18 марта на избирательные участки.
На мероприятии выступали группа «Руки вверх», исполнившая свой старый хит «Крошка моя», «Любэ», Тимати, Олег Газманов и другие.
Со сцены звучали речи видных российских деятелей «о гордости за великую страну и президента». Военные рассказывали об успехах в Сирии.
Когда олимпийские спортсмены поднялись на сцену Путин сказал, что они выступили достойно, «но почему-то мы не слышали музыку».
«Давайте сделаем это, споем гимн России», - призвал он. Гимн пел как сам глава государства, так и стоявшие рядом с ним доверенные лица и спортсмены.