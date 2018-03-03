Россия обещает симметричный ответ на разворот 400 ракет ПРО США

Тема ракетного противостояния России и США, которой уделил большое внимание президент РФ Владимир Путин, получила продолжение в субботу: анонимный источник заявил, что ПРО США с 400 ракетами направлена против России, а глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов немедленно сообщил о принятии симметричных мер, передает Newsru.
Высказывания анонимного российского источника транслировал "Интерфакс". При агенство указало, что ПРО США насчитывает "более 400 ракет" и в отдельном сообщении передало информацию о том, что утверждения США, будто система не направлена против России - "чистое лукавство".
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов заявил: "Ситуация эта, безусловно, подконтрольна, и симметричные меры в этом направлении или уже предприняты, или в ближайшее время будут предприняты".
О составе американской ПРО анонимный источник сообщил следующее. 400 ракет объединены в глобальную систему противоракетной обороны. В том числе, "в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами Standart-3 вооружены корабли управляемого ракетного оружия ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании.
"24 противоракеты Standart-3 несут боевое дежурство в Румынии. Ну, и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях THAAD", - заявил источник.
1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.
Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами, сообщил Путин. Кроме того, у России появилась новейшая лазерная пушка, которая уже на страже. При этом глава РФ подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.