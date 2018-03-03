Россия обещает симметричный ответ на разворот 400 ракет ПРО США

Высказывания анонимного российского источника транслировал "Интерфакс". При агенство указало, что ПРО США насчитывает "более 400 ракет" и в отдельном сообщении передало информацию о том, что утверждения США, будто система не направлена против России - "чистое лукавство".

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов заявил: "Ситуация эта, безусловно, подконтрольна, и симметричные меры в этом направлении или уже предприняты, или в ближайшее время будут предприняты".

О составе американской ПРО анонимный источник сообщил следующее. 400 ракет объединены в глобальную систему противоракетной обороны. В том числе, "в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами Standart-3 вооружены корабли управляемого ракетного оружия ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании.

"24 противоракеты Standart-3 несут боевое дежурство в Румынии. Ну, и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях THAAD", - заявил источник.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.