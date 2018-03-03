В Польше демонтировали памятник советским солдатам

"С возмущением узнали об очередном акте государственного вандализма в отношении памятника советским воинам - освободителям в Польше. Требуем от Варшавы неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей в военно-мемориальной сфере", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что власти Польши "продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в этой стране".

Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году, был демонтирован 20 февраля по решению депутатов горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство).

"Борьба с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя, лицемерна и кощунственна", - добавили в МИД России.