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Шведско-норвежские разборки и успех россиянина

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Победитель забега в спринте свободным стилем на этапе КМ в Лахти норвежка Майкен Касперсен Фалла

ФОТО: Markku Ulander/AP

После шестидневного перерыва после Олимпиады лыжники продолжили сезон на этапе Кубке мира в финском Лахти. Мужчины и женщины бежали спринт свободным стилем.

Россияне, шведы, финны и норвежцы привезли самые сильные составы, а вот остальные сборные решили поберечь своих олимпийцев перед следующим этапом в Осло, которые стартует уже через пять дней.

Конечно, не все лыжники пребывали на идеальной трассе Лахти в оптимальных кондициях. Особенно это было заметно по членам сборной России, которые прибыли в Финляндию практически сразу с чествования в Кремле и не смогли показать свой лучший бег - в полуфинал и финал из шести российских спринтеров отобрался только Глеб Ретивых, который Олимпиаду пропускал.

Женский спринт, особенно в его первом полуфинале, оказался шведско-норвежской разборкой. В забеге на двух норвежек, Майкен Касперсен Фалла и Марит Бьорген, пришлось четыре представительницы сборной Швеции, которые, прилетев на родину во вторник вечером, сразу же провели сбор, а в Лахти прибыли буквально за пару часов до начала старта.

Девушки сразу же принялись атаковать друг друга и настолько взвинтили темп, что финишировавшей в забеге первой Фаллу и финишировавшую пятой Бьорген разделили всего полсекунды.

Во втором полуфинале скорости были ниже и сразу четыре лыжницы из первой шестерки: Фалла, Стина Нильссон, Ханна Фальк и Ида Ингемарсдоттир шагнули в главный финал, который получился не менее жарким.

Майкен Касперсен Фалла только на последних метрах дистанции смогла оторваться от соперницы по зачету Малого Кубка мира в спринте и на 0,36 секунды опередила шведку. Третьей пришла к финишу Ханна Фалк.

У мужчин полуфиналы собрали весь цвет мирового спринта: Федерико Пеллегрино, Клебо, Ретивых, Хакола, а также и пробившиеся норвежец Синдре Скор с сенсационным французом Лукасом Шанава выясняли лучшего спринтера первого послеолимпийского этапа. Лучшим стал Федерико Пеллегрино, грамотно разложивший силы по скоротечной, менее чем полукилометровой, дистанции. На 0,77 секунды он пришел быстрее к финишу, чем россиянин Глеб Ретивых, который в свою очередь опередил лидера зачета КМ, Йоханнеса Клебо.

В зачете Кубка мира в спринте Фалла еще немного оторвалась от Нильссон, но судьба Малого Кубка решится на последних этапах в Осло и Фалуне. У мужчин лидерству во всех возможных зачетах Йоханесса Клебо не угрожает ничто.

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