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Названо лучшее место для туристов в Финляндии

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Уникальная сопка Рокуанваара, расположенная на границе регионов Кайнуу и Северная Похьянмаа, победила в голосовании на лучшее место для пеших походов в Финляндии, передает fontankafi.ru.

На спортивно-туристской ярмарке GoExpo в Хельсинки в 14-й раз выбрали лучшее направление для турпоходов. В этот раз большинство отдали свои голоса за сопку Рокуанваара. Эта геологическая формация представляет собой крупный ледниковый оз, включающий в себя  береговые линии древнего озера и крупнейший во всей Финляндии участок дюн. 

Премия в 5000 евро пойдет на развитие туризма в Рокуанваара.

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