Названо лучшее место для туристов в Финляндии
3 марта 2018 г., 16:24
Уникальная сопка Рокуанваара, расположенная на границе регионов Кайнуу и Северная Похьянмаа, победила в голосовании на лучшее место для пеших походов в Финляндии, передает fontankafi.ru.
На спортивно-туристской ярмарке GoExpo в Хельсинки в 14-й раз выбрали лучшее направление для турпоходов. В этот раз большинство отдали свои голоса за сопку Рокуанваара. Эта геологическая формация представляет собой крупный ледниковый оз, включающий в себя береговые линии древнего озера и крупнейший во всей Финляндии участок дюн.
Премия в 5000 евро пойдет на развитие туризма в Рокуанваара.