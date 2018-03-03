Названо лучшее место для туристов в Финляндии

На спортивно-туристской ярмарке GoExpo в Хельсинки в 14-й раз выбрали лучшее направление для турпоходов. В этот раз большинство отдали свои голоса за сопку Рокуанваара. Эта геологическая формация представляет собой крупный ледниковый оз, включающий в себя береговые линии древнего озера и крупнейший во всей Финляндии участок дюн.