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В Австралии три человека погибли из-за зараженных дынь

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ФОТО: Caro / Olaf Jandke/ Scanpix

В Австралии три человека умерли после поедания зараженных листерией дынь. Теперь дыни изымаются из супермаркетов по всей стране, сообщает "Би-Би-Си".

Еще 15 человек пожилого возраста заболели листериозом в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Все они ели канталупу - сорт дыни.

Власти штата советуют не есть дыни, которые были куплены до 1 марта, а также плоды, которые продаются уже нарезанными. Особенно это касается детей, беременных женщин и людей в возрасте.

Считают, что источник вспышки листериоза находится на ферме неподалеку от города Гриффит.

Листерия поражает центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. У многих людей заражение протекает бессимптомно, но листериоз у людей с ослабленным иммунитетом может привести к смертельному исходу. Симптомы включают высокую температуру, рвоту и диарею.

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