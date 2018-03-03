Майкель Уйбо в драматичной схватке завоевал бронзу чемпионата мира!

Перед последним видом программы, забегом на 1000 метров, Уйбо отставал всего на 13 очков от идущим третьим Кая Казмирека из Германии. Уйбо установил по ходу состязания несколько личных рекордов: в прыжке в длинну, беге на 60 метров с барьерами, прыжке с шестом. Перед последней дисциплиной, которая и распределилa спортсменов по итоговым местам протокола, Уибо и Казмирека разделялa сумма очков, которая в переводе на время давала преимущество немцу всего в 1,2 секунды. До лидеров Кевина Майера из Франции и Доминика Уорнера из Канады Уйбо 96 и 72 очка, что делалo шансы уроженца Пыльвамаа, скорее, теоритическими.