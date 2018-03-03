Майкель Уйбо в драматичной схватке завоевал бронзу чемпионата мира!

Семиборец Майкель Уйбо на чемпионате мира по легкой атлетике в залах, проходящим в английском Бирмингеме, отставая на 13 очков перед последним видом программы, забегом на 1000 метров, от немца Кая Казмирека сумел в захватывающем забеге опередить конкурента и завоевал бронзовую медаль, обновив личный рекорд в семиборье в закрытых помещениях - 6265 очков.
Перед последним видом программы, забегом на 1000 метров, Уйбо отставал всего на 13 очков от идущим третьим Кая Казмирека из Германии. Уйбо установил по ходу состязания несколько личных рекордов: в прыжке в длинну, беге на 60 метров с барьерами, прыжке с шестом. Перед последней дисциплиной, которая и распределилa спортсменов по итоговым местам протокола, Уибо и Казмирека разделялa сумма очков, которая в переводе на время давала преимущество немцу всего в 1,2 секунды. До лидеров Кевина Майера из Франции и Доминика Уорнера из Канады Уйбо 96 и 72 очка, что делалo шансы уроженца Пыльвамаа, скорее, теоритическими.
Уйбо после середины дистанции уже выполнил норму - опередил Казмирека на две секунды и до финиша держал немца на этом, таком нужном, расстоянии. Хотя до лидеров, канадца и француза, Уйбо достать не смог, но показанного времени на километровой дистанции хватило, чтобы завоевать бронзовую медаль чемпионата мира с личным рекордом по сумме семи видом программы.