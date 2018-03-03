Трампу пришлось сесть на диету

В середине января врач Белого дома Ронни Джексон довел до сведения общественности результаты медицинского обследования президента. Он заключил, что здоровье у Трампа отменное, но он слегка толстоват. Он, впрочем, сообщил, что Трамп хотел бы скинуть 5-7 килограммов, передает Newsru.com.

Bloomberg утверждает, что самому Трампу Джексон велел худеть. Президент весит 108 кг при росте в 190 см и, таким образом, находится на грани ожирения.

Врач рекомендовал президенту потреблять меньше углеводов и жиров, по мере возможности исключить из рациона говядину, а также уделять время ежедневным физическим упражнениям.

Источники агентства сообщают, что Трамп уже по меньшей мере две недели ни разу не ел гамбургеры. Примечательно, что Джексон рекомендовал обратить внимание на рацион питания не только хозяину Белого дома, но и большей части его сотрудников.

Во время предвыборной кампании Трамп чаще всего съедал на обед по четыре бургера из McDonald's, запивая их молочным коктейлем. Источники Bloomberg утверждают, что с вредным фастфудом президента не видели уже пару недель. Но иногда он дает себе поблажки - на этой неделе за завтраком Трамп ел жареный бекон.