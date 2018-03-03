Картина дня: подробности трагедии в Кохтла-Ярве, массовые столкновения в Киеве и женщина попала под поезд

Подробности смертельного отравления в Кохтла-Ярве

Вчера в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме на улице Лехола были найдены два трупа и один человек в тяжелом состоянии. Оказалось, что в тот же дом спасатели уже приезжали за восемь часов до обнаружения трупов. Читать далее...

Фото и видео: массовые столкновения в Киеве

В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией. С обеих сторон есть пострадавшие. Задержаны до ста человек. Читать далее...

Цены на квартиры в Харьюмаа пошли вверх

Цены, которые запрашивают продающие в Харьюском уезде свои квартиры собственники, поднимаются. Главной причиной считаются нехватка жилых площадей и одновременно большой спрос на них. Читать далее...

В Эстонию идет потепление

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни немного потеплеет, и ночные морозы постепенно отступят. Читать далее...

В каких магазинах Эстонии самые выгодные цены на продукты?

Самая дешевая продуктовая корзина вновь оказалась в магазине Grossi, а самые дорогие — в магазинах Selver и Coop. Читать далее...

Новая газовая война: Европа пострадает, но не сразу

Заложниками очередного газового конфликта между Киевом и Москвой снова могут стать европейцы. Но не сразу. Читать далее...

Фото: авиапроисшествие в Таллинне проверило на прочность Тартуский аэропорт

Обычно в Тарту приземляется один пассажирский самолет Finnair в день, но из-за произошедшего в Таллиннском аэропорту авиапроисшествия в Тарту приземлились три самолета Nordica. Читать далее...

Юри Ратас: пора прекращать использовать «русскую карту»

Председатель Центристской партии заявил, что в эстонской политике годами используется циничное и низкое политическое оружие, так называемая «русская карта». Но все имеет предел – пора с этим заканчивать. Читать далее...

Еще один спортсмен, участвовавший в Олимпиаде-2018, попался на допинге

В допинг-пробе А спортсменки из Ямайки, принимавшей участие в соревнованиях по бобслею на ОИ-2018, был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Читать далее...

Болезнь водителя автобуса расстроила планы пассажиров

Сегодня в полдень направлявшийся из Раквере в Кунде рейсовый автобус оставил пассажиров с носом. Пассажирам сообщили об отменённом рейсе после двадцатиминутного ожидания. Читайте далее...

Стрельба у Белого дома: ранен человек

Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, проверяет сообщения о стрельбе у северной ограды Белого дома. Об этом сообщается в серии сообщений в Twitter ведомства. Читайте далее...

Галерея и видео: в Таллинне женщина попала под поезд и погибла