Картина дня: подробности трагедии в Кохтла-Ярве, массовые столкновения в Киеве и женщина попала под поезд

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Подробности смертельного отравления в Кохтла-Ярве
Вчера в Кохтла-Ярве в многоквартирном доме на улице Лехола были найдены два трупа и один человек в тяжелом состоянии. Оказалось, что в тот же дом спасатели уже приезжали за восемь часов до обнаружения трупов. Читать далее...
Фото и видео: массовые столкновения в Киеве
В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией. С обеих сторон есть пострадавшие. Задержаны до ста человек. Читать далее...
Цены на квартиры в Харьюмаа пошли вверх
Цены, которые запрашивают продающие в Харьюском уезде свои квартиры собственники, поднимаются. Главной причиной считаются нехватка жилых площадей и одновременно большой спрос на них. Читать далее...
В Эстонию идет потепление
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни немного потеплеет, и ночные морозы постепенно отступят. Читать далее...
В каких магазинах Эстонии самые выгодные цены на продукты?
Самая дешевая продуктовая корзина вновь оказалась в магазине Grossi, а самые дорогие — в магазинах Selver и Coop. Читать далее...
Новая газовая война: Европа пострадает, но не сразу
Заложниками очередного газового конфликта между Киевом и Москвой снова могут стать европейцы. Но не сразу. Читать далее...
Фото: авиапроисшествие в Таллинне проверило на прочность Тартуский аэропорт
Обычно в Тарту приземляется один пассажирский самолет Finnair в день, но из-за произошедшего в Таллиннском аэропорту авиапроисшествия в Тарту приземлились три самолета Nordica. Читать далее...
Юри Ратас: пора прекращать использовать «русскую карту»
Председатель Центристской партии заявил, что в эстонской политике годами используется циничное и низкое политическое оружие, так называемая «русская карта». Но все имеет предел – пора с этим заканчивать. Читать далее...
Еще один спортсмен, участвовавший в Олимпиаде-2018, попался на допинге
В допинг-пробе А спортсменки из Ямайки, принимавшей участие в соревнованиях по бобслею на ОИ-2018, был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол. Читать далее...
Болезнь водителя автобуса расстроила планы пассажиров
Сегодня в полдень направлявшийся из Раквере в Кунде рейсовый автобус оставил пассажиров с носом. Пассажирам сообщили об отменённом рейсе после двадцатиминутного ожидания. Читайте далее...
Стрельба у Белого дома: ранен человек
Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, проверяет сообщения о стрельбе у северной ограды Белого дома. Об этом сообщается в серии сообщений в Twitter ведомства. Читайте далее...
Галерея и видео: в Таллинне женщина попала под поезд и погибла
В Таллинне неподалеку от железнодорожного переезда Веэренни произошел трагический несчастный случай: 29-летняя женщина попала под поезд и погибла.Читайте далее...