Скончался легендарный тенор Виргилиус Норейка

"Виргилиус Норейка был большим художником, большим педагогом и большим другом Эстонии. Его роль в развитии нашей певческой культуры поистине велика – многие эстонские певцы, и я в их числе, получили от него огромную помощь», - написал в социальных сетях тенор Юхан Тралла.

Норейка родился 22 сентября 1935 года в Шяулае, с Эстонией его связывали как эмоциональные, так и рабочие отношения: в числе прочего в 2000-х годах он возглавлял отделение вокалистов, а в 2009 году стал почетным доктором EMTA.