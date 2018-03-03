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Скончался легендарный тенор Виргилиус Норейка

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Виргилиус Норейка.

ФОТО: Wikipedia / Internet

На 83 году жизни скончался легендарный тенор, преподаватель Эстонской академии театра и музыки (EMTA) Виргилиус Норейка, воспитавший многих замечательных певцов Эстонии.

"Виргилиус Норейка был большим художником, большим педагогом и большим другом Эстонии. Его роль в развитии нашей певческой культуры поистине велика – многие эстонские певцы, и я в их числе, получили от него огромную помощь», - написал в социальных сетях тенор Юхан Тралла.

Норейка родился 22 сентября 1935 года в Шяулае, с Эстонией его связывали как эмоциональные, так и рабочие отношения: в числе прочего в 2000-х годах он возглавлял отделение вокалистов, а в 2009 году стал почетным доктором EMTA.

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