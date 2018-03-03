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Союз студенческих самоуправлений выступит против платного высшего образования

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Совет уполномоченных Эстонского союза студенческих самоуправлений (EÜL) соберется в воскресенье на заседание для выработки единой позиции по поводу введения в Эстонии платного высшего образования.

Заседание состоится 4 марта в Тарту, сообщила в субботу пресс-секретарь студенческой организации Кадри-Анн Салумяэ, передает Rus.err.

В сообщении отмечается, что EÜL выступает за сохранение в Эстонии качественного, бесплатного и общедоступного высшего образования.

Заседание совета созывается в связи с озвученными на этой неделе инициативами администраций некоторых учебных заведений, согласно которым обучение по наиболее популярным специальностям следует сделать платным. По мнению EÜL, при принятии решений по таким вопросам необходимо также учитывать мнение представителей студентов.

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