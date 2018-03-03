Союз студенческих самоуправлений выступит против платного высшего образования

В сообщении отмечается, что EÜL выступает за сохранение в Эстонии качественного, бесплатного и общедоступного высшего образования.

Заседание совета созывается в связи с озвученными на этой неделе инициативами администраций некоторых учебных заведений, согласно которым обучение по наиболее популярным специальностям следует сделать платным. По мнению EÜL, при принятии решений по таким вопросам необходимо также учитывать мнение представителей студентов.