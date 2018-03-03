Porsche может начать производство воздушного такси

Автоконцерн рассматривает возможность сборки дронов для воздушной перевозки людей, рассказал директор Porsche по продажам, сообщает dw.com.
Немецкий автомобильный концерн Porsche может начать производство дронов, которые будут использоваться как воздушное такси. Об этом рассказал директор компании по продажам Детлев фон Платен. По его словам, такой транспорт, к примеру, сократил бы время в пути из Цуффенхаузена - района Штутгарта, где расположена штаб-квартира концерна - до аэропорта Штутгарта с тридцати минут на автомобиле до трех с половиной.
"Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути", - заявил фон Платен. По информации Automobilwoche, уже в ближайшее время автоконцерн может представить эскизы нового транспортного средства.
Речь может идти о дронах, которыми пассажиры смогут управлять самостоятельно.
"Автомобилем Porsche вы управляете сами. То же самое может быть и в случае с дроном, но без необходимости получат лицензию пилота, поскольку устройство может многое делать самостоятельно," - отметил топ-менеджер концерна. Он также не исключил, что такие воздушные такси можно будет использовать в том числе в густонаселенных районах.