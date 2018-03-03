Назван худший фильм 2017 года

"Эмоджи фильм" Тони Леондиса получил премию "Золотая малина" в номинации "Худший фильм" 2017 года, сообщается в субботу, 3 марта. Среди его конкурентов в этой номинации были "На пятьдесят оттенков темнее", "Трансформеры: последний рыцарь", "Спасатели Малибу" и "Мумия".
"Эмоджи фильм" также получил эту премию еще в трех номинациях: "худший сценарий", "худший режиссер" и "худший актерский дуэт".
"Худшим актером" назван Том Круз ("Мумия"), "худшей актрисой" - Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2"). В номинации "худший актер второго плана" победил Мел Гибсон ("Здравствуй папа, Новый год! 2"), "худшей актрисой второго плана" названа Ким Бейсингер ("На пятьдесят оттенков темнее"). Сам фильм "На пятьдесят оттенков темнее" признан "худшим продолжением".
Церемония вручения "Золотой малины" традиционно проходит в преддверии торжеств, посвященных объявлению лауреатов очередного "Оскара". "Худшим фильмом" 2016 года стала картина "Америка Хиллари", она также была отмечена еще в трех номинациях. Ранее "Золотой малиной" трижды был отмечен фильм "Пятьдесят оттенков серого".