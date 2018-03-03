Назван худший фильм 2017 года

"Эмоджи фильм" также получил эту премию еще в трех номинациях: "худший сценарий", "худший режиссер" и "худший актерский дуэт".

"Худшим актером" назван Том Круз ("Мумия"), "худшей актрисой" - Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2"). В номинации "худший актер второго плана" победил Мел Гибсон ("Здравствуй папа, Новый год! 2"), "худшей актрисой второго плана" названа Ким Бейсингер ("На пятьдесят оттенков темнее"). Сам фильм "На пятьдесят оттенков темнее" признан "худшим продолжением".