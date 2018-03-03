Болезнь водителя автобуса расстроила планы пассажиров

По словам одного из направлявшихся в Кунда, в кассе автовокзала долгое время не могли ничего сказать. Через 20 минут после того, как автобус должен был уехать, появилась лаконичная информация - водитель заболел.

По инфотелефону фирмы GoBus изданию Virumaa Teataja сказали, что перебой на автобусных линиях случился потому, что водитель неожиданно заболел. Остальные водители были заняты на других линиях и в связи с этим не удалось быстро подыскать замену.

По инфотелефону также сказали, что в 15 и 17.15 не должно возникнуть никаких сложностей с автобусами линии Раквере-Кунда, они проследуют согласно расписанию, однако сегодня автобус, который, согласно расписанию, должен выезжать в 20.20, как и днем, не сможет выйти на линию.