Собчак предложила выявить лидера либеральной оппозиции на выборах президента РФ

"Хорошее политическое предложение всем оппозиционным либеральным кандидатам: например, вот в этих выборах участвуют Явлинский и Титов - хорошее предложение было бы внутри этих выборов сделать "праймериз" для либеральных кандидатов. Давайте сделаем таким образом, пусть победит сильнейший: вот кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию. Мне кажется, это было бы справедливо", - сказала Собчак на встрече с избирателями в Самаре.

Собчак сообщила собравшимся, что "обязательно выступит с этим предложением", но не рассчитывает, что оно будет принято. "Никто не хочет быть на втором месте, даже если это сулит выигрыш всем. И в итоге в королевстве слепых одноглазый становится королем", - заявила она.

Ксения Собчак отметила, что она, со своей стороны, "готова объединяться".

"Давайте придумаем механизм. Вот я его предлагаю, мне он кажется максимально честным", - сказала журналистка собравшимся.