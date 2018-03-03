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Стрельба у Белого дома: ранен человек

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Белый дом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, проверяет сообщения о стрельбе у северной ограды Белого дома. Об этом сообщается в серии сообщений в Twitter ведомства.

"Сотрудники Секретной службы среагировали на сообщения о человеке, который, как утверждается, ранил себя из пистолета у северной ограды Белого дома", - говорится в сообщении, передает Newsru.com.

ЧП повлияло на организацию движения на окружающих резиденцию президента улицах.

Раненый мужчина - единственный пострадавший, разъясняет также Секретная служба. Ему оказывают помощь медики.

В конце февраля в ограду Белого дома врезалась 35-летняя жительница штата Теннесси.

Секретная служба осуществляет охрану первых лиц США и их резиденций, в том числе Белого дома.

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