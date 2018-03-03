Галерея и видео: в Таллинне женщина попала под поезд и погибла

Сегодня в 18.51 в Центр тревоги сообщили, неподалеку от железнодорожного переезда Веэренни попала под поезд женщина. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил, что женщина скончалась от полученных повреждений.

"В данный момент нам неизвестно, почему женщина попала под поезд. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося", - сообщается в пресс-релизе полиции.

Несчастный случай выбил поезд из графика и на Балтийском вокзале сообщили ожидающим поезд в Рийзипере, что им лучше зайти в здание вокзала.