Галерея и видео: в Таллинне женщина попала под поезд и погибла

В Таллинне неподалеку от железнодорожного переезда Веэренни произошел трагический несчастный случай: 29-летняя женщина попала под поезд и погибла, передает Postimees.
Сегодня в 18.51 в Центр тревоги сообщили, неподалеку от железнодорожного переезда Веэренни попала под поезд женщина. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил, что женщина скончалась от полученных повреждений.
"В данный момент нам неизвестно, почему женщина попала под поезд. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Несчастный случай выбил поезд из графика и на Балтийском вокзале сообщили ожидающим поезд в Рийзипере, что им лучше зайти в здание вокзала.
На сайте Elron написано, что рейс Таллинн-Рийзипере в 19.10 отменяется. Ожидающим рекомендуется ехать на поезде, который придет через час.