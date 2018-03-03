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Разгневанный Трамп пригрозил ввести налог на импорт европейских автомобилей

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Дональд Трамп.

ФОТО: AP/SCANPIX

Американский президент Дональд Трамп разразился серией твитов после того, как власти Европейского союза пообещали принять контрмеры в отношении США за намерение ввести пошлины на импорт стали и алюминия. По словам Трампа, он намерен положить конец "очень глупым торговым сделкам и соглашениям" с ЕС, на которые подписались прежние лидеры. "Больше этого не будет!" - подчеркнул глава государства.

Трамп отметил, что США ежегодно имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов. "Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими дураками были наши лидеры", - заявил он.

Президент также добавил, что если Евросоюз хочет ужесточить "и без того гигантские тарифы и барьеры для американских компаний", то Соединенные Штаты "просто введут налоги на их автомобили, которые без каких-либо преград попадают в США". "Они делают невозможным попадание наших автомобилей (и другой продукции) на европейский рынок. Огромный торговый дисбаланс!" - заключил американский лидер.

Напомним, в минувший четверг Трамп заявил о готовности ввести 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Глава государства объяснил свое решение тем, что пошлины якобы защитят рабочие места в США. Однако эксперты предупреждают, что повышение цен для потребителей стали и алюминия, таких как автомобильный и нефтяной сектор, напротив, приведет к сокращению еще большего числа рабочих мест, чем будет создано в результате введения пошлин.

По данным американских СМИ, заявление президента застало врасплох даже Белый дом. Источники телеканала NBC сообщили, что решение о вводе пошлин было импульсивным, глава государства принял его под воздействием эмоций, не имевших никакого отношения к внешней торговле, поддавшись приступу гнева, сообщает "Интерфакс".

Журналисты узнали, что Трамп крайне рассержен продолжающимся расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы в США 2016 года, конфликтной позицией министра юстиции Джеффа Сешнса и нападками прессы на его старшего советника и зятя Джареда Кушнера.

Из-за этого глава государства "выключился из процесса" согласования общей позиции администрации по вопросу пошлин и не ознакомился с мнением всех своих советников и помощников. По словам источников, решение о вводе пошлин президент принял вопреки доводам министра финансов Стивена Мнучина и директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона.

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