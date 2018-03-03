Разгневанный Трамп пригрозил ввести налог на импорт европейских автомобилей

Трамп отметил, что США ежегодно имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов. "Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими дураками были наши лидеры", - заявил он.

Президент также добавил, что если Евросоюз хочет ужесточить "и без того гигантские тарифы и барьеры для американских компаний", то Соединенные Штаты "просто введут налоги на их автомобили, которые без каких-либо преград попадают в США". "Они делают невозможным попадание наших автомобилей (и другой продукции) на европейский рынок. Огромный торговый дисбаланс!" - заключил американский лидер.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.

Напомним, в минувший четверг Трамп заявил о готовности ввести 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Глава государства объяснил свое решение тем, что пошлины якобы защитят рабочие места в США. Однако эксперты предупреждают, что повышение цен для потребителей стали и алюминия, таких как автомобильный и нефтяной сектор, напротив, приведет к сокращению еще большего числа рабочих мест, чем будет создано в результате введения пошлин.

По данным американских СМИ, заявление президента застало врасплох даже Белый дом. Источники телеканала NBC сообщили, что решение о вводе пошлин было импульсивным, глава государства принял его под воздействием эмоций, не имевших никакого отношения к внешней торговле, поддавшись приступу гнева, сообщает "Интерфакс".

Журналисты узнали, что Трамп крайне рассержен продолжающимся расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы в США 2016 года, конфликтной позицией министра юстиции Джеффа Сешнса и нападками прессы на его старшего советника и зятя Джареда Кушнера.